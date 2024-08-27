AK Parti'de büyük kongre için geri sayım hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Eylül'de MKYK üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantı sonrası kongre takvimi de netlik kazanacak. Partinin Mayıs 2025'te büyük kongresini yapması öngörülüyor.

AK Parti'de A takımında değişikliğe gidilecek. Partiyi 2028 seçimlerine götürecek kadrolar şekillenecek.

AK Parti'de değişim için geri sayım başladı. Gözler 3 Eylül'de yapılacak MKYK toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Eylül'de parti genel merkezinde MKYK üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda kongre ele alınacak. Alınacak kararla kongre sürecinin başlaması gündemde...

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti 3 Eylül'de kongre takvimini netleştirirse olağan kongre Mayıs 2025'te yapılacak. Daha öncesinde ramazan bayramına kadar belde, il, ilçe kongreleri tamamlanacak. Sonra partililer Ankara'da kongre için bir araya gelecek

Ak Parti son olağan kongresini 2021'de yaptı. Ancak 2021 sonrasında Ekim 2023'te olağanüstü bir kongre daha yapıldı. Siyasi partiler yasasına göre AK Parti'nin olağan kongresini 2024'te yapması gerekiyordu. Ama seçimler nedeniyle kongre süreci bir yıl ertelendi. Kongre sonrasında AK Parti'de yeni MKYK'da şekillenecek. Üyeleri cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Parti programında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

STAR GAZETESİ GYY ALBAYRAK: YENİLENME BU KONGREDEN SONRA DAHA NET BİÇİMDE GÖRÜLECEK

24 TV ekranlarında Kahraman Poyrazoğlu'nun sunduğu Moderatör programında açıklamalarda bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Sayın Erdoğan'ın seçimlerden sonra bir değişim, metal yorgunluğu olanların kenara çekilmesi ve partide önceki ruha dönüşten bahsetmişti. O zaten belli kademelerde başladı ama bahsedilen yenilenmenin, yeniden öze dönmenin hissedilir biçiminde bu kongreden sonra daha net biçimde görüleceğini düşünüyorum. Bu kongrenin farklı bir önemi var." dedi.