AK Parti'de Mehmet Şimşek sürprizi: Ciddi hazırlıklar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi politikalarında ciddi hazırlıklar yürütüldüğünü belirterek, "Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda ve diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar da var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.