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Politika

AK Parti'de Mehmet Şimşek sürprizi: Ciddi hazırlıklar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek'in koordinasyonundaki ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor.' dedi.

6 Nisan 2023 Perşembe 00:18 - Güncelleme:
AK Parti'de Mehmet Şimşek sürprizi: Ciddi hazırlıklar yürütüyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'MEHMET ŞİMŞEK KOORDİNASYONUNDAKİ EKİP HAZIRLIK YAPIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi politikalarında ciddi hazırlıklar yürütüldüğünü belirterek, "Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda ve diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar da var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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