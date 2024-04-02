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Politika

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK bugün yapılacak

AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK bugün yapılacak. Seçim sonuçları MYK'da değerlendirilecek.

2 Nisan 2024 Salı 07:51 - Güncelleme:
AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK bugün yapılacak
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. MYK toplantısında yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Toplantıda önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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