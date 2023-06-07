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Politika

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları başlıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2024 yerel seçimlerine ilişkin, hem AK Parti'nin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin kazanılması için 'Yeniden İstanbul' diyerek saha çalışmasına başlayacaklarını belirtti.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları başlıyor
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İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kabaktepe, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin başarılı bir şekilde hayata geçirileceğini aktaran Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem seçim akşamı hem de Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada çizdiği çerçevenin, Türkiye açısından da kendi açılarından da çok önemli olduğunu vurguladı.

Kabaktepe, 85 milyonun kazandığı, Türkiye'de kimsenin kaybetmediği ve hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecekleri 5 yılları olduğunu anlatarak, İstanbul'da 30 bin 803 sandıkta kayda değer bir olumsuzluk yaşanmaması nedeniyle hem seçmenlere hem de sandık görevlilerine teşekkür etti.

"Yalan söylemeyi beceremiyoruz." deyip seçimi kazandıklarını ilan etmek suretiyle alenen halkı kandıranların yalan söyleme becerisini kamuoyunun takdirine bıraktıklarını kaydeden Kabaktepe, milli iradeye saygılı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir vatandaşımızın seçimlere, siyasete yönelik düşüncelerini belirtmesi en doğal hakkıdır. Ancak bazı açıklamalar demokrasi nefretine dönüşmüş durumda. Oy veren veya vermeyen vatandaşlarımızın kategorize edilmesi, onlarla ilgili kullanılan üsluplar, değerlendirmeler çok yakışıksız. Ne sosyal statü ne ekonomik statü ne eğitim statüsü ne de başka bir statü itibarıyla hiçbir vatandaşımızın oyunu diğerinden farklı görmeyiz. 85 milyon insanımız, istediği adaya oy verir. Buradan hareketle seçimi kaybetmiş olmanın verdiği psikolojiyle siyasi aktörlerin veya partililerin, adeta demokrasi nefretine dönüşen söylemlerini talihsizlikle karşılıyorum."

- "Muhalefet partilerinin kimi aday gösterip göstermeyeceğiyle ilgilenmiyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, yerel seçimler için saha çalışmalarına şimdiden başladıklarına işaret ederek, şunları aktardı:

"2023 seçimlerine 1 yıl kala 'Yüz Yüze 100 Gün', 'Birlik, İrade, Zafer' konseptiyle saha çalışmaları yürütmüştük. Şimdi de 2024 yerel seçimleri için 'Yeniden İstanbul' sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Parti'miz tarafından kazanılması için 'Yeniden İstanbul' diyerek saha çalışmasına başlıyoruz. Önceki seçimlerden elde edilen veriler saha çalışmalarımızda bizim için yol haritası olacaktır."

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kabaktepe, bir gazetecinin, "Muhalefet partilerinin İBB Başkanlığı için göstereceği aday üzerinden mi adayınızı belirleyeceksiniz?" sorusunu, "Muhalefet partilerinin kimi aday gösterip göstermeyeceğiyle ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Karşımızda kim olursa olsun 2024 seçimlerini AK Parti'miz kazanacak, İstanbul kazanacak." şeklinde cevapladı.

Programa, AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar'ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları da katıldı.

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