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Politika

AK Parti'den 6'lı Masa'nın tanıtım toplantısına eleştiri: Malumun ilanı

AK Parti'den 6'lı Masa'nın Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısına eleştiri geldi. Milletvekili Aydemir, 'Bugünkü toplantı malumun ilanı olmuştur. 8 ay önceki söylediklerinden bir farkı yoktur. 8 ay önceki toplantının neredeyse aynısıdır' dedi.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
AK Parti'den 6'lı Masa'nın tanıtım toplantısına eleştiri: Malumun ilanı
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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, altı muhalefet partisince hazırlanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısı'nın malumun ilanı olduğunu belirterek, "8 ay önceki söylediklerinden bir farkı yoktur. 8 ay önceki toplantının neredeyse aynısıdır." dedi.

Aydemir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Altılı masanın Ankara'da Bilkent Otel'de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdiğini anımsattı.

Altı muhalefet partisinin gündeminde, bakanlıkları nasıl bölüşeceklerinin olduğunu söyleyen Aydemir, "Bunlar sadece paylaşımı yapabilmek için, paylaşımda diğerlerini küstürmemek için bakanlık sayısını artıracaklarını söylüyorlar. Hale bakın." ifadesini kullandı.

Altılı masanın toplantısını eleştiren Aydemir, "Süslü süslü dosyalarla milletin huzuruna çıkmak... Üstelik bunu yaparken de öyle bir halleri var ki şahsen ben siyasetçi olarak sıkılıyorum, utanıyorum. Bugünkü toplantı da malumun ilanı olmuştur. 8 ay önceki söylediklerinden bir farkı yoktur. 8 ay önceki toplantının neredeyse aynısıdır." diye konuştu.

Aydemir, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu için "Akşener kulağını çekmeli." dediğini ifade ederek, "Bunların demokrasi anlayışı bu. Bunlar yönetime gelmeleri halinde, sadece milletvekillerinin değil, milletin kulağını çekerler. Milletin kulağını çekmenin de ötesinde, kulağını keserler." dedi.

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