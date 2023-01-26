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Politika

AK Parti'den 6'lı masaya adaylık cevabı: Beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz

Altılı masa 11. toplantısında da adayını çıkaramadı. Aday konusunda uzlaşı sağlayamayan masa, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, Başkan Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkacaklarını ifade etti. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz.' dedi.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
AK Parti'den 6'lı masaya adaylık cevabı: Beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz
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Turan, yaptığı yazılı açıklamada, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu"na yönelik iddiasına tepki gösterdi.

Altılı masanın 11 ayda 11'inci toplantısını yaptığını hatırlatan Turan, "Sonuç yine sıfır. Adayda uzlaşamayınca Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Oysa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın, 2028'de aday olmak istemesi durumunda Meclis kararına ihtiyaç olduğunu belirten Turan, "Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil. Bırakın bunları, ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza." ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
  • altılı masa
  • seçim

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