AK Parti'den Altılı Masa'nın mutabakat metnine tepki: HDP'nin talebini buraya derç etmişler

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, altılı masanın ortak politikalar metnine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'YIKIM METNİ'

Yıkım üzerine bir metin oluşturulduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "(Millet) diye dertleri yok. MİT gibi bazı kurumların başındaki isimleri 'Görevden alacağız.' diyorlar. MİT Başkanı'na yönelik yapılan operasyonu hepimiz biliyoruz. FETÖ'nün yapamadıklarını yeniden hayata sokacaklarını söylüyorlar. Yazıklar olsun. MİT Başkanı ne yapmış? Terörü, Türkiye'nin gündeminden çıkarmış." diye konuştu.

Aydemir, 'CHP ve ortaklarının MİT'i ve Başkanı Hakan Fidan'ı hedefe koyma amaçları, terörü yeniden yeşerterek, hainlerin zulmüne uğrayan başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere bütün millete hayatı zindan etmektir.' dedi

NEYİ YAPILANDIRACAKSINIZ?

Altılı masanın ortak politikalar metninde yer alan "yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan yeniden yapılandırılacağı" maddelerine de değinen Milletvekili Aydemir, "Neyi yapılandıracaksınız? Tüm yerel yönetim mevzuatı yeniden değerlendirilecek, yerel yönetimler yeniden şekillendirilecek, bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetimlere devredilecek... Açık konuşun, bunun içerisinde özerklik düşüncesi var mı? Kayyum uygulaması nereden çıktı? ' diye konuştu

KAYYUM UYGULAMASI

Milletvekili Aydemir, 'HDP'li bazı belediye başkanları, belediye imkanlarını kullanarak gencecik çocukları dağlara kaçırıyorlar. Kayyum uygulaması buradan geldi. O uygulama geldiği için çocukları dağa götüremiyorlar. 'Kayyum uygulamasına son vererek yeniden dağı, taşı terörist dolduracağız.' diyorlar. Başka izahı yok. Bütün dertleri özerklik. HDP'nin talebini buraya derç etmişler." Dedi

Milletvekili Aydemir, Basın toplantısında Erzurum'un iz bırakan isimlerinden olan, 31 Ocak 1958'de vefat eden Hüseyin Köycü'yü vefatının 65. Yıldönümünde rahmetle yad etti.