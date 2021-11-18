AK Parti'den ''asgari ücret'' açıklaması

18 Kasım 2021 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:32

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.

Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

EYT düzenlemesiyle ilgili ise Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.

"YETKİ TBMM'DE"

Kurtulmuş, siyasetteki yüzde 50+1 tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkinin Meclis'te olduğu sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, "50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Şu an gündemimizde değil, kural yetkisi TBMM'dedir" dedi.

"SONU HÜSRAN OLUR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajı için ise Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz niyet okuyamayız. Bunu samimi bir şekilde yapar ve CHP kendi yönetimleri zamanındaki, tek parti yönetimi dönemindeki helalleşmeyi yapabilirse bunun CHP'ye faydası olabileceği kanaatindeyim. Oy almak için yapılan bir manevra ise bunun sonu hüsran olur. CHP'nin millete hesap vermesi, özür dilemesi gereken çok konu vardır."