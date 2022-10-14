AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı adaylık çıkmazına giren 6'lı masanın adayıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"6'LI MASANIN ADAYI MERAL AKŞENER OLABİLİR"

Yazıcı, 'Başkan Erdoğan'ın karşısına bir aday çıkarmak kolay değil. Gözlemlerim Meral Akşener'in ortak aday olacağı yönünde.' ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'I KISKANDI"

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili de konuşan Yazıcı, 'Herhalde Erdoğan'ın uluslararası görünürlüğünü kıskandı. Ben daha önce bir yurt dışı çıkışı yaptığını görmedim. Hem zamanlama hem de gecenin içeriği itibarıyla siyaseten izati olman bir olay. İcazet almaya gittiği çıkarımı çok da haksız değil.' dedi.

"AİLE KAVRAMININ ANAYASAL DÜZEYDE GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışından dönüşünün ardından tekrar bir görüşme yapılacağını ve takvimin o zaman netleşeceğini belirtti. Aile kavramının da anayasal düzeyde güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, "Zaten aileyle ilgili Anayasa'da düzenlemeler var, işte 41. madde ailenin korunması başlıklı bir maddemiz var. Bu madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağını ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümleden ibaret bir düzenleme çalışması yapıyoruz. Bu ikisini birlikte mi getirelim, farklı bir zamanda mı gelsin bunları da tartışıyoruz" diye konuştu.