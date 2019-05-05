AK Parti'den CHP'li Öztrak'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına Twitter'dan tepki gösterdi. Çelik açıklamasından, "Hukukun işletilmesini Yüce Divan’la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki “Yassıada zihniyeti”nin hiç değişmediğini gösterdi. Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor. Demokrasi mücadelemizin buna karşı daha da güçlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, ''En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki..." dedi.

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ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

CHP'li Öztrak, seçim sonrası devam eden hukuki süreçle ilgili AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, ''Soluğu Yüce Divan'da alabilirler'' tehdidinde bulundu.

CHP Sözcüsü Öztrak, geçtiğimiz günlerde de YSK'yı ,"Sizi Kızılay'da yürütmezler" sözleriyle tehdit etmişti.

Öztrak, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yaptığı açıklamayla YSK'yı baskı altında bırakmak için, ''Ben Yüksek Seçim Kurulu hakimlerini uyarıyorum. Yaratacağınız kargaşanın ardından siz de kalkamazsınız''. ifadelerini kullanmıştı.