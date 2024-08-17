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Politika

AK Parti'den CHP'ye Ahmet Şık tepkisi: Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bir şahsın yaptıkları yumrukla kıyaslanamaz

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in yaptığı açıklamalara tepki göstererek, 'Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bir şahsın yaptıkları yumrukla kıyaslanamaz. Sözlü mermilere mukavemet etmek zorundayız' açıklamasında bulundu.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
AK Parti'den CHP'ye Ahmet Şık tepkisi: Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bir şahsın yaptıkları yumrukla kıyaslanamaz
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İnan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın 22 yıldır Türkiye'yi yöneten parti grubuna "haysiyetsiz, terörist" dediğini hatırlattı.

Şık'ın ilk konuşmasında tepkilerini dile getirdiklerini belirten İnan, "Yumruktan daha ağır şeyler var. Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bir şahsın yaptıkları yumrukla kıyaslanamaz. Sözlü mermilere mukavemet etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"USLU ÇOCUK NUMARASI"

İnan, genel kurulda yaşananlara tüm milletin şahit olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletin kürsüsünden hakaretler edeceksin, tehditler savuracaksın. Sonra uslu çocuk numaraları yapmaya çalışacaksın, yemezler. Burada işin garibi, biz zaten bu HDP, DEM, TİP grubunun ne olduğunu biliyoruz. Bizi şaşırtan onlara her defasında sevimlilik yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partililer. Dün Deniz Yücel, biz HDP'lilere karşı milletin hukukunu savunurken açıklama yapıyor; bizi hedef alıyor. Haberi ilk gördüğümde dedim ki 'Bu sefer Deniz Yücel Ahmet Şık'a bir iki cümle söyleyecek cesareti buldu herhalde.' diye düşünmüştüm. Meğerse yanılmışım."

"SEN İZMİR'E LAYIK DEĞİLSİN"

Deniz Yücel'in dostlarının devlete "katil" dediğini bildiren İnan, "Ahmet Şık'a karşı memleketin hakkını savunan bize saldırmış Sayın Yücel. Deniz Yücel'e buradan sesleniyorum. Sen İzmirli değilsin. Sen İzmir'e layık değilsin. Sen benim hemşehrilerimin vekilliğini hak etmiyorsun. Sen Ahmet Şık'ın dostusun İzmirlilerin değil. İzmir, devletine düşmanlık edene sahip çıkmaz. Milletin kürsüsünü sahipsiz bırakmaz. 9 Eylül yaklaşıyor, dersine iyi çalış Deniz Yücel!" değerlendirmesinde bulundu.

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