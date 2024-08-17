İnan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın 22 yıldır Türkiye'yi yöneten parti grubuna "haysiyetsiz, terörist" dediğini hatırlattı.

Şık'ın ilk konuşmasında tepkilerini dile getirdiklerini belirten İnan, "Yumruktan daha ağır şeyler var. Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bir şahsın yaptıkları yumrukla kıyaslanamaz. Sözlü mermilere mukavemet etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

İnan, genel kurulda yaşananlara tüm milletin şahit olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletin kürsüsünden hakaretler edeceksin, tehditler savuracaksın. Sonra uslu çocuk numaraları yapmaya çalışacaksın, yemezler. Burada işin garibi, biz zaten bu HDP, DEM, TİP grubunun ne olduğunu biliyoruz. Bizi şaşırtan onlara her defasında sevimlilik yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partililer. Dün Deniz Yücel, biz HDP'lilere karşı milletin hukukunu savunurken açıklama yapıyor; bizi hedef alıyor. Haberi ilk gördüğümde dedim ki 'Bu sefer Deniz Yücel Ahmet Şık'a bir iki cümle söyleyecek cesareti buldu herhalde.' diye düşünmüştüm. Meğerse yanılmışım."

Deniz Yücel'in dostlarının devlete "katil" dediğini bildiren İnan, "Ahmet Şık'a karşı memleketin hakkını savunan bize saldırmış Sayın Yücel. Deniz Yücel'e buradan sesleniyorum. Sen İzmirli değilsin. Sen İzmir'e layık değilsin. Sen benim hemşehrilerimin vekilliğini hak etmiyorsun. Sen Ahmet Şık'ın dostusun İzmirlilerin değil. İzmir, devletine düşmanlık edene sahip çıkmaz. Milletin kürsüsünü sahipsiz bırakmaz. 9 Eylül yaklaşıyor, dersine iyi çalış Deniz Yücel!" değerlendirmesinde bulundu.