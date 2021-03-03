AK Parti'den dikey bahçeleri yeniden sökmeye başlayan İBB'ye tepki: Belediyecilik bu mudur?

AA 03 Mart 2021 Çarşamba 08:08 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 08:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dikey bahçeleri sökmeye devam etmesi tartışılıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin yüksek maliyet gerekçesiyle Ekim 2020'de kaldırmaya başladığı dikey bahçeleri yeniden sökmeye başlamasını eleştirdi.

İl Başkanı Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.