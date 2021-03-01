AK Parti'den dört önemli mesaj! Kurtulmuş açıkladı

01 Mart 2021 Pazartesi 08:35 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 08:35

Bir gazeteye konuşan Kurtulmuş, "Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?" sorusuna, "Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir." cevabını verdi.

Kurtulmuş, "Büyük kongre ne zaman? Ve kongre sonrası AK Parti için nasıl bir gündem oluşturuluyor? Yani hedefleriniz nedir?" sorusuna "Yerel seçim sonrası eksiklerimizi, hatalarımızı gözden geçirdik. Bu noktada adaleti ve ekonomiyi içine alan iki paket halinde bir reform zinciri hazırladık. Cumhurbaşkanımız kısa süre içinde açıklayacak. Muhtemelen mart ayı içinde..." şeklinde cevap verdi.

Kurtulmuş, "Bu reform paketi için muhalefet "19 yıldır iktidardasınız, hâlâ reform mu?" diye sizi eleştiriyor." sözleri üzerine "İşte biz de bunu anlamıyoruz. AK Parti reformlarla gelen bir parti. Çok önemli reformlar yaptık. Vesayet düzenini kaldırdık. Kürtçe serbest kaldı. TRT'de Kürtçe yayın var. Asker-sivil yargı ayrımı kalktı. Başörtüsü öyle... Aslında reformcu bir parti 19 yıl sonra kendisinde reform yapma enerjisini bulamıyorsa, asıl eleştirilecek olan budur. Biz bu reform enerjisiyle devam ediyoruz, 19 yıl sonra yine reformları biz yapıyoruz." dedi.

"Bir de yeni anayasa öneriniz var. Bunu nasıl yapacaksınız? Muhalefetle görüşecek misiniz? Mesela CHP'nin kapısını çalacak mısınız?" soruna cevap veren Kurtulmuş, "Anayasa AK Parti'nin anayasası değil ki. Elbette siyasi partilerle, toplumun tüm kesimleriyle konuşacağız. Bu ortaklaşa bir iradenin sonucu olur." diye konuştu.

Kurtulmuş "Peki sizce en önemli madde ne olmalıdır?" sorusuna, "Eğer tek maddelik bir anayasa yazsam şöyle derim: Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür." cevabını verdi.

Numan Kurtulmuş, ABD ile ilişkilerle ilgili de "Türkiye, Asya'dan AB'ye, Rusya'dan, Çin'den Balkanlara ve Afrika'ya kadar çok önemli bir küresel güç dengesi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu gelişmedeki rolü çok önemlidir. ABD ile ilişkilere gelince, geçmişte de gerilimli dönemler olmuştur. Ama sonuçta Türkiye-ABD ilişkileri kopartılamaz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, büyük kongreyle birlikte öne çıkartılacak mesajları ise şöyle açıkladı:

"Önümüzdeki dönem için AK Parti'nin özelliği olan 4 maddeyi önemsiyoruz.

1 Yerli ve milli olmak.

2 Toplumun tüm kesimlerini kucaklamak

3 Türkiye'yi geleceğe taşıyacak reformları yapmak.

4 Ve elbette demokrasinin daha da güçlenmesi."