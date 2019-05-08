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AK Parti'den Gül’e sert tepki

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün YSK ile ilgili açıklamalarına en sert tepki AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kardeşim’ diyerek Gül’e Cumhurbaşkanlığı yolunu açtığını hatırlatan Recep Özel, “Recep Tayyip Erdoğan size 'kardeşim' diyecek! Ve siz onu 'kuyuya' atmaya çalışanlarla beraber hareket edeceksiniz!” çıkışında bulundu.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün YSK kararını 367 kararına benzeten çıkışına en sert tepki Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Recep Özel’den geldi. “Bu şarkı burada bitmez! Bu hikâyede çakallara yer yok!” diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdullah Gül’e ‘kardeşim’ sözleriyle Cumhurbaşkanlığı yolunu açmasını hatırlattı.
 
“SONRA DÖNÜP MİLLETE NE DİYECEKSİNİZ?”
 
Resmi twitter hesabından konuyla alakalı paylaşımda bulunan Özel, Gül’ün sözlerine karşılık, “Recep Tayyip Erdoğan size "kardeşim" diyecek! Ve siz onu "kuyuya" atmaya çalışanlarla beraber hareket edeceksiniz! Sonra dönüp millete ne diyeceksiniz; "Kardeşimizi çakal yedi, bu da gömleği" mi diyeceksiniz? Bu şarkı burada bitmez! Bu hikâyede çakallara yer yok!” dedi.
GÜL, YSK’NIN KARARINI ‘367 KARARI’ İLE BİR TUTMUŞTU
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesabından YSK’nın İstanbul kararıyla ilgili paylaşım yaparak, kararı Anayasa Mahkemesi’nin 2007’deki ‘367 Kararı’ ile eş tutmuş, “Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.” İfadelerinde bulunmuştu.

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