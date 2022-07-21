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Politika

AK Parti'den HDP ve Diyarbakır Barosuna Dohuk tepkisi!

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, HDP ve Diyarbakır Barosunun, Irak'ın Dohuk ilindeki saldırıyla ilgili, henüz gerçek ortaya çıkmadan terör örgütünün sözcüsü sosyal medya hesaplarıyla birlikte Türkiye'yi suçlamalarının manidar olduğunu belirtti.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 14:02 - Güncelleme:
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Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Dohuk'taki saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

HDP ve Diyarbakır Barosuna tepki gösteren Tunç, "Henüz gerçek ortaya çıkmadan HDP ve Diyarbakır Barosunun, terör örgütünün sözcüsü sosyal medya hesapları ile birlikte Türkiye'yi suçlamaları manidar. Mehmetçik katliam yapmaz. Mehmetçik yaşam hakkını korumak için canı pahasına mücadele eder." ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin hedefinde bebek katillerinin, masum kanı döken teröristlerin bulunduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığımız, katliamın gerçek faillerinin bulunması için gerekli iş birliğine hazır olunduğunu, Iraklı yetkililerin terör örgütünün propagandalarına itibar etmemeleri gerektiğini açıklamıştır. Diyarbakır, Hakkari, Van, Bingöl, Siirt, Şanlıurfa ve Batman barolarının, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Dışişleri Bakanlığımızın gereken açıklamaları yapmalarına rağmen tek bir kaynaktan çıktığı anlaşılan, ülkemizi suçlayan açıklamaları büyük bir garabettir. Türkiye Cumhuriyeti ve onun kahraman Mehmetçiğini suçlayarak terör örgütlerinin söylem ve etkisi altında yapılan açıklamalar terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunmaktır."

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