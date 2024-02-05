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Politika

AK Parti'den İmamoğlu'nun çirkin sözlerine sert tepki: Öfke kontrolü sorunu yaşıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler sarf eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kabaktepe, 'Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP'li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor.' dedi.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
AK Parti'den İmamoğlu'nun çirkin sözlerine sert tepki: Öfke kontrolü sorunu yaşıyor
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Kabaktepe, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Hiçbir zaman İstanbul'u gündemlerine almayıp, sadece siyasi kariyerlerine basamak olarak gören misafir başkan, her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor!" paylaşımını yaptı.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP'li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor. Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet yapmak hangi bilimin konusudur?"

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