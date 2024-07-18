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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e tepki: Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz

Soykırımcı İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Itamar Ben-Gvir'in işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyona tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir' dedi.

İHA18 Temmuz 2024 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e tepki: Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Çelik, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir. İsrail parlamentosunun Filistin Devleti'nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir. Ortadoğu'da kalıcı barıştan yanayız ve bunun yolu adil bir barış temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Gelinen noktada uluslararası toplum acil inisiyatif almalı ve barış için elini taşın altına koymalıdır. Cumhurbaşkanımızın adil bir barış için yürüttüğü mücadelenin esasları dünyada giderek daha çok devlet tarafından sahiplenilmektedir. Soykırım siyasetine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANDAN PROVOKASYON

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde yaptığı baskında, Kubbetüs Sahra'nın önünde yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşarak "(Gazze'deki) İsrailli esirlerin gelişigüzel bir anlaşma olmaksızın teslim olmadan geri getirilmesi amacıyla İsrail için en önemli yere dua etmeye geldiğini" söylemişti.

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