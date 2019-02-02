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AK Parti'den tepki: İsrail’in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail’in kınanması gereken yeni bir adımıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

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Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararı aldığını hatırlattı. Çelik, "Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail'in kınanması gereken yeni bir adımıdır. Netenyahu hükümetinin, bu karara gerekçe olarak gösterdiği, TIPH'nin İsrail aleyhine çalıştığı iddiası, kimse için inandırıcı değildir. Netenyahu hükümetinin gerekçesi, gerçekleri ters yüz etme çabasıdır ve TPIH’in işini objektif yaptığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

El Halil'deki durumla ilgili olarak tüm dünyanın dikkatli olamsı gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası hukuka riayet etmekten ve hesap verme sorumluluğundan kaçmak için bu adımları attığı açıktır. Bu görev gücünü kaldırması, hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu oluşturmak için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyordu. Bu ihtiyaç ortadan kalkmadı. Aksine böyle bir gücün varlığı daha da gerekli hale geldi. İsrail'in bu adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil'deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

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