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Politika

AK Parti'den İstanbul için mega proje! Resmen nefesler tutuldu

Son 20 yılda birçok başarılı projeye imza atan AK Parti, İstanbul için bir mega proje üstünde hazırlıklara başladı. Söz konusu mega projenin AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alacağı iddia edildi. Buna göre; İstanbul'un kazanılması halinde metrobüs güzergahının tam altına raylı sistem döşenecek.

Sabah7 Ekim 2023 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
AK Parti'den İstanbul için mega proje! Resmen nefesler tutuldu
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AK Parti yerel seçimlere dev projelerle hazırlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 şehirdeki sorunları tek tek tespit edip çözümler üretiyor. İstanbul için attığı adımlar arasında özellikle bir proje çok dikkat çekiyor. Trafik sorununu bertaraf etmeye yönelik hazırlanan projede metrobüs güzergahlarının altından yeraltı raylı sistem döşenmesi planlanıyor. Bu projeyle birlikte sokak hayvanları, trafik, otobüs, nüfus ve su sorunu için de projelendirmeler yapılıyor.

HER İL İÇİN ÖZEL BEYANNAME

AK Parti yerel seçimlere dönük olarak her il için ayrı bir seçim beyannamesi hazırlıyor. İllerin sorunları ve tek tek çözüm yöntemleri, büyük projeler bu beyannamelerde yer alacak. Seçimlerin kazanıldığı illerde vaatler hızla hayata geçirilecek.

İSTANBUL İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA

İstanbul'a yönelik kapsamlı bir çalışma da yapılıyor. Sokak hayvanlarından trafiğe, otobüslerden suya kadar bütün sorunlara ilişkin tek tek çözüm yolları sıralanacak. Beyannamede İstanbul'un 5 yılını kaybettiği, ancak AK Parti belediyeciliğinin geri dönmesiyle birlikte ihmal edilen şehrin hızla yeniden inşasına başlanacağının altı çizilecek.

METROBÜS ALTI RAYLI SİSTEM

İstanbul'un öncelikli ilk üç sorunu arasında trafik bulunuyor. Çözüm için önemli bir proje gündeme getirilecek. Buna göre metrobüs güzergahlarının tam altına yeraltı raylı sistem döşenecek. Raylı sistemin inşaatı bittiğinde metrobüsler için ayrılan yollar, normal yola katılacak ve böylece iki-üç şeritlik genişleme olacak. Taşıma yer altına indiği ve yollar genişlediği için trafik de rahatlayacak.

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