AK Parti'den İstanbul için 'olağanüstü itiraz' açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 'İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız' dedi.
Bugün Büyükçekmece ilçesi için olağanüstü itiraz yoluna gittiklerini hatırlatan Ali İhsan Yavuz, ilerleyen süreçte İBB seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını hatırlattı.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.