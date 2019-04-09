AK Parti'den İstanbul için 'olağanüstü itiraz' açıklaması

Bugün Büyükçekmece ilçesi için olağanüstü itiraz yoluna gittiklerini hatırlatan Ali İhsan Yavuz, ilerleyen süreçte İBB seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz haklarını kullanacaklarını hatırlattı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah.