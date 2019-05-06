AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili son dakika açıklaması
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel 'Usulsüz sandık başkanı atamaları konusunda sunum yapacağız. Gelen raporlarla YSK yanıltılmak istendi. YSK'ya doğru bilgi verilmedi. KHK'lılar için başvurumuzu yaptık.' dedi.
"YSK'nın İstanbul kararı bugün mü çıkacak?" sorusuna Özel, "Arzumuz kararın bugün çıkmasıdır. Bugün veya yarın karar çıkacaktır" şeklinde yanıt verdi.
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