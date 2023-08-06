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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: Taahhütler yerine getirilmelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir.' dedi.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 13:35 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: Taahhütler yerine getirilmelidir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika beklediklerini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

İsveç makamlarının taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz. İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz."

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