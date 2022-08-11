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Politika

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na seçmen listeleri tepkisi: Çuvalladınız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçmen bilgileri tartışmalarına ilişkin, 'Göreceksiniz 2 şey diyecekler. Bilgileri YSK'dan aldık; lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık. Listeleri YSK'dan aldık; ancak verileri işledik. Tamam da Sayın Genel Başkanınız öyle mi dedi? Milletimiz bunu yutmaz, hiçbir tevil de sizi kurtarmaz, çuvalladınız' dedi.

DHA11 Ağustos 2022 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
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AK Parti'li Yavuz, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YSK'da olmayan bilgilerin CHP'de olduğu söylemine ilişkin, "Gerçekten 4 ihtimal var. Ya habersizler, ya bilgisizler, ya kendilerinde değiller ya da bile bile suç ikrarında bulunuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' demişti. Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler. 'Suç işlemiş olmayalım, bilgisizliğimiz de anlaşılmasın' diye bugün bakın neler yapacaklar" dedi.

CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya da işaret eden Yavuz, "Göreceksiniz 2 şey diyecekler. Bilgileri YSK'dan aldık; lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık. Listeleri YSK'dan aldık; ancak verileri işledik. Tamam da Sayın Genel Başkanınız öyle mi dedi? Milletimiz bunu yutmaz, hiçbir tevil de sizi kurtarmaz, çuvalladınız" dedi. (DHA)

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