AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Vicdanı kör olmuş

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, dün gece deprem bölgesinden talihsiz bir açıklama yaptığını belirterek, "Keşke önce yaralılarımızı kurtarsaydık; cenazelerimizi defnetseydik; enkazımızı kaldırsaydık." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, "74 yaşında bir siyasinin hatırasına bırakabileceği en kara, en kötü açıklama" olarak niteleyen Turan, "Açıklamayı izleyince onun adına biz utandık. Hangi ülkede 10 ilde 13 milyon vatandaşı etkileyen, 10'a yakın ülkede hissedilen büyüklükte bir deprem oldu? Çok büyük bir afet, enkazların altında vatandaşlarımız kurtarılmayı beklerken gecenin bir yarısı adeta siyasi başarısızlıktan deliye dönmüş, vicdanı kör olmuş bir şekilde çıkmış, normal bir zamandaymışız gibi siyasi açıklamalarda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Bir seferberlik olduğuna işaret eden Turan, bir yandan vatandaşlar göçük altından çıkarılırken diğer yandan hasarın tespit edilerek yaraların sarılmaya çalışıldığını anımsattı.

Turan, "Devletimiz tüm kurumlarıyla milletimizin yanında. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, çok sayıda teşkilat mensubumuz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz gece gündüz zor şartlarda büyük bir mücadele içinde." mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'na, "Hangi belediyenize müsaade edilmedi, hangi belediyenize zorluk çıkarıldı?" sorusunu yönelten Turan, şunları kaydetti:

"Çık açıkla, iftira atma. Ama Kılıçdaroğlu'nun niyeti farklı. Keşke bugün devletinin yanında olsaydı. Keşke milletine, deprem bölgesinde fedakarca çalışan kardeşlerimize moral ve motivasyon sebebi olabilseydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu tekrar düşünmeye, makul, insani ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Bugün tek gündemimiz canlarımızı kurtarmak olmalıydı. Bugün ortak bir dil kullanmayacaksak, bugün beraber olamayacaksak ne zaman olacağız? Günün atmosferi, Kılıçdaroğlu'nun hak ettiği cevabı vermemize engel. Allah büyük. Milletimiz her şeyi görüyor."