AK Parti'den ''kripto varlıklara ilişkin yasa tasarısı'' açıklaması

İleri, AK Parti Genel Merkezi'nde söz konusu yasa tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerle, bugün parti genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten İleri, sektör temsilcilerinin önerilerini dinlediklerini ve sorularını aldıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle yenilikçi teknolojiler noktasında Türkiye'nin ayrı bir noktaya geleceğini düşündüğünü ifade eden İleri, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin, dijital dönüşüm ve teknoloji geliştirme noktasında ciddi bir mesafe aldığına vurgu yaptı.

İleri, teknoloji dünyasında önemli dönüşümler ve kırılmalar olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Bir yandan yapay zeka teknolojilerinin geliştiğini, diğer yandan merkeziyetsiz teknolojilerin ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Türkiye'nin bu anlamda potansiyelini hayata geçirmek noktasında çok farklı avantajlara ve fırsatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu alana ayrıca eğiliyoruz." dedi.

- "VATANDAŞLARIMIZI, YATIRIMCILARIMIZI KORUYACAK BİR DÜZENLEME OLACAK"

Başkanlık olarak Ankara'da "Forum Metaverse", İstanbul'da ise "Blokzincir İstanbul" etkinliklerini düzenlediklerini anımsatan İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kripto varlıklar sektörüne istinaden bir yasal çalışma yapılmasını çok önemli buluyoruz. Sektörün bir yasal zemine kavuşmasını çok anlamlı buluyoruz. Bu yasal düzenleme, öncelikle platformları düzenleyecek bir çalışmadır ama bunun da ötesinde vatandaşlarımızı, yatırımcılarımızı koruyacak bir düzenleme olacaktır. Bir taraftan bu süreçleri daha güvenli hale getirmek, diğer taraftan da yenilikçiliğin önünü açmak noktasında çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü toplantımız da bu anlamda gerçekten çok faydalıydı. Sektör temsilcilerimizi dinledik, onların fikirlerini aldık. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz ve yakın zamanda sonlandıracağız."

Sektör temsilcilerinin taleplerine ilişkin açıklamada da bulunan İleri, "Sektör temsilcileri, bir durum tespiti yapmak noktasında fikirlerini ilettiler. Taslakla ilgili olarak, taslağın içerisinde yer alması gerektiğini düşündükleri hususları dile getirdiler. Burada açıkçası gördük ki hepimizin bu süreçte düşüncesi benzer. Bizim amacımız vatandaşı güvenceye almak, yatırımcıyı korumak, platformları bu anlamda düzenlemek ama öyle bir yasa tasarısı ortaya koymak ki aynı zamanda inovasyonun ve yenilikçilerin de önünü açmak." değerlendirmesine yer verdi.