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Politika

AK Parti'den MHP'ye anayasa ziyareti! İsmet Yılmaz: Önümüzdeki hafta gündeme alınmasında mutabık kaldık

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, 'Önümüzdeki hafta gündeme alınmasında mutabık kaldık. 85 milyon bunun arkasında, millet teklife destek veriyor.' dedi.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
AK Parti'den MHP'ye anayasa ziyareti! İsmet Yılmaz: Önümüzdeki hafta gündeme alınmasında mutabık kaldık
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AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül'le bir araya geldi. Görüşmede 'başörtüsü düzenlemesi' ele alındı.

Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Önümüzdeki hafta gündeme alınmasında mutabık kaldık. 85 milyon bunun arkasında, millet teklife destek veriyor. Teklife 400'ün üzerinde destek bekleriz. Uzlaşmaya açığız, yeter ki sorun ortadan kalksın. CHP ve İYİ Parti desteklemiyorsa millete hesap verecek." dedi.

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