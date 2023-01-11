AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül'le bir araya geldi. Görüşmede 'başörtüsü düzenlemesi' ele alındı.

Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Önümüzdeki hafta gündeme alınmasında mutabık kaldık. 85 milyon bunun arkasında, millet teklife destek veriyor. Teklife 400'ün üzerinde destek bekleriz. Uzlaşmaya açığız, yeter ki sorun ortadan kalksın. CHP ve İYİ Parti desteklemiyorsa millete hesap verecek." dedi.