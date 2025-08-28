İSTANBUL 29°C / 21°C
  AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki... ''Üslubu meşru siyasetin dışına çıktı''
Politika

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki... ''Üslubu meşru siyasetin dışına çıktı''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez.' açıklamasında bulundu.

28 Ağustos 2025 Perşembe 10:57
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki... ''Üslubu meşru siyasetin dışına çıktı''
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AK Partili Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez.

Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu "siyasi meşruiyet" alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır.

Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir.

Özgür Özel'in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz.

