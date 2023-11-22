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Politika

AK Parti'den Özgür Özel'in uydurma ve ithamlarına tepki: CHP'de değişmeyen tek şey demokrasiye olan inançsızlıktır

AK Parti Genel Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hayali bir darbe senaryosu uydurması ve bu doğrultuda bazı ithamlarda bulunmasının CHP'de değişmeyen tek şeyin demokrasiye inançsızlık olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu' belirtti.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
AK Parti'den Özgür Özel'in uydurma ve ithamlarına tepki: CHP'de değişmeyen tek şey demokrasiye olan inançsızlıktır
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Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in yeni oturduğu koltukta kendini ispat etmek için şimdi de hayali bir senaryo peşinde olduğunu kaydetti.

Özel'in bu uydurma yönteminin kendi parti tabanı başta olmak üzere millette karşılık bulmadığını belirten Yazıcı, "Ancak çok önemli bir noktayı gözden kaçırıyor. AK Parti, milletin partisidir ve 3 Kasım 2002'den bu yana bu ülkede milletin iktidarı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraftaki: AK Parti Genel Yardımcısı Hayati Yazıcı

"İTHAMLAR AKIL VE MANTIK DIŞIDIR"

Yazıcı, AK Parti hükümetlerinin, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi noktasında tabu olarak görülen birçok konuda önemli adımlar attığının ve sessiz devrimler gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şunları aktardı:

"AK Parti hükümetlerinin hayata geçirdiği demokratik atılımlarla Türkiye, bugün geçmişte yaşanan antidemokratik uygulamalara son vermiştir. Sayın Özel'in buna rağmen hayali bir darbe senaryosu uydurması ve bu doğrultuda bazı ithamlarda bulunması, CHP'de değişmeyen tek şeyin demokrasiye inançsızlık, demokratik siyasetle kavgalı oldukları gerçeğini ortaya koymaktadır.

CHP Genel Başkanlığına yeni seçilen Sayın Özel, dikkati parti içi çekişmelerden başka alanlara çekmek istiyor olabilir. Ancak ortaya attığı ithamlar, akıl ve mantık dışıdır. Partisinin mensuplarına siyasi mesaj vermek uğruna Türk demokrasisine yönelik ağır ithamlarla hayali senaryolar üretmek bir siyasi parti genel başkanının hiçbir zaman ve hiçbir nedenle tercih edeceği yöntem olmamalıdır."

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