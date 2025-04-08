AK Parti'den ramazan hareketliliği! 4.5 milyon kişiye ulaşıldı

Kadın Kolları Başkanlığı, Ramazan ayı süresince gerçekleştirilen tüm iftar programlarını "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı" adıyla ortak bir çatı etrafında buluşturdu. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanında geniş katılımlı buluşmalar düzenlendi.

Özellikle depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere tüm bölgelerde teşkilat toplantıları ve ziyaretler gerçekleştirilirken; şehit yakınları, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışma içinde olundu. Sokak iftarlarından müşahit ve sandık kurulu üyeleriyle yapılan buluşmalara kadar çeşitlenen organizasyonlarla farklı kitlelere ulaşıldı. Bu kapsamda ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 4.5 milyon vatandaşa ulaşıldı.