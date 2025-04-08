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Politika

AK Parti'den ramazan hareketliliği! 4.5 milyon kişiye ulaşıldı

AK Parti Kadın Kolları, ramazan ayı boyunca 81 ilde sahaya inerken, teşkilat mensupları tarafından düzenlenen programlarla Türkiye genelinde 4.5 milyon kişiye ulaşıldı.

IHA8 Nisan 2025 Salı 16:11 - Güncelleme:
AK Parti'den ramazan hareketliliği! 4.5 milyon kişiye ulaşıldı
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Kadın Kolları Başkanlığı, Ramazan ayı süresince gerçekleştirilen tüm iftar programlarını "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı" adıyla ortak bir çatı etrafında buluşturdu. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanında geniş katılımlı buluşmalar düzenlendi.

Özellikle depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere tüm bölgelerde teşkilat toplantıları ve ziyaretler gerçekleştirilirken; şehit yakınları, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışma içinde olundu. Sokak iftarlarından müşahit ve sandık kurulu üyeleriyle yapılan buluşmalara kadar çeşitlenen organizasyonlarla farklı kitlelere ulaşıldı. Bu kapsamda ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 4.5 milyon vatandaşa ulaşıldı.

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