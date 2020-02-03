AK Parti'den Rusya'ya yalanlama

03.02.2020 13:56 - Güncelleme: 03.02.2020 14:23

Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan "Türk Ordusu'nun İdlib'teki operasyonları konusunda kendilerini uyarmadığı için Suriye hükümeti güçlerinin ateşi altına girdiğini" açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yalanlama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır." ifadelerini kullandı.