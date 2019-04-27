AK Parti'den 'sandık görevlisi' açıklaması AK Parti YSK Temsilcisi Özel, “94 bin 703 kişi görev beklerken, kamu görevlisi olmayan 19 bin 623 kişinin görevlendirilmesini 298 sayılı yasaya sığınarak kimse izah edemez.” dedi.