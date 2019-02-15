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AK Parti’den tam saha pres 

Seçim çalışmalarına başlayan AK Parti’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan il ve ilçelerde mitingler düzenledi.

  • ŞERİFE GÜZEL / ANKARA
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Başkan Erdoğan, kurmaylarını da Meclis Başkanlığı seçimlerinin ardından tam kadro olarak sahaya sürecek. Başkan Erdoğan da özellikle parti açısından riskli olabileceği düşünülen bölgelere ağırlık vererek miting yapacak. Özellikle İstanbul’da tüm milletvekilleri kendi bölgelerine yoğunluk vererek seçim çalışmalarına katılacaklar. Ev toplantıları, ziyaretler gibi etkinliklerde birebir yapılacak görüşmelerle mümkün olduğu kadar vatandaşla temas edilecek. 

VEKİLLER SAHAYA ÇIKACAK

Başkan Erdoğan’ın, Meclis’in tatile girmesiyle birlikte tüm milletvekillerinin de seçim bölgelerine giderek çalışmalarını isted. Milletvekillerinin seçim bölgelerine ağırlık vermesini isteyen Erdoğan’ın, o bölgedeki belediye başkan adayının yanı sıra, vekillerin de bölgede ayrı çalışma yaparak mümkün olduğunca geniş halk kesimlerine temas edilmesine önem verdiği kaydediliyor. 

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