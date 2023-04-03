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Politika

AK Parti'den tepki: ABD Büyükelçisi'nin Kılıçdaroğlu ziyareti skandaldır

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin, 'Seçimlere 40 gün kala ABD Büyükelçisi'nin Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını ziyaret etmesi açık şekilde ortaya konulmuş bir skandaldır, seçimlerde taraf olmak demektir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 16:36 - Güncelleme:
AK Parti'den tepki: ABD Büyükelçisi'nin Kılıçdaroğlu ziyareti skandaldır
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Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabet etmesi olayının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Olay henüz aydınlatılmadan Akşener'in basın toplantısı yaptığına işaret eden Turan, Millet İttifakı'nın ortaklarıyla açıklama yapan Akşener'in ağza alınmayacak ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdiğini söyledi. Turan, "Olayla ilgili hiçbir bilginiz, fikriniz yok ama direkt Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstererek buradan siyasal bir sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sanki böyle meselelerden medet bekliyorlar. Yani birileri saldırı düzenlese de bunu bir siyasal veri olarak kullansak diye ellerini açmış yalvaran bir siyasi güruhla karşı karşıyayız." dedi.

Turan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretini de eleştirdi.

"Seçimlere 40 gün kala ABD Büyükelçisi'nin, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını ziyaret etmesi açık şekilde ortaya konulmuş bir skandaldır, seçimlerde taraf olmak demektir." diyen Turan, ziyaretin nedeninin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

"ABD bizim seçimlerimize nasıl müdahale ediyor? Okyanus ötesinden yeni mesajlar mı getirdi? Kulaklarına yeni mesajlar, taktikler mi üflediler? Ne yapmaya çalışıyorlar?" sorularını yönelten Turan, "ABD başta olmak üzere onların bölgedeki oyunun bozan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı ABD öncülüğündeki koalisyonun ve yerli işbirlikçilerinin oyununu inşallah aziz milletimiz bozacaktır." diye konuştu.

Turan, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına da tepki göstererek, "Seccadeyi görmüş ama önemsememiş olabilirsiniz. Önemsememiş olmanız, sizin bu milletin değerleriyle bir gram alakanızın olmadığını gösterir. Bu milletin hiçbir evladı bunu yapmaz." dedi.

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