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Politika

Türkiye'den sert tepki! ''BM önce bu anlamsız çağrılara son versin''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor. Birlemiş Milletler önce bu anlamsız çağrılara son versin' dedi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:13
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada İsrail Gazze saldırılarına ve Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in saldırılarına yönelik tavrına tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor. Birlemiş Milletler önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail'i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka birşey değildir.'

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