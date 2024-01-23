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Politika

AK Parti'den titiz çalışma! En ufak ayrıntıya kadar dikkat ediliyor

Birçok il belediye başkan adayını belirlemede titiz bir çalışma yürüten AK Parti, yeni belirlenecek ilçe belediye başkan adaylarını için de aynı özveriyi gösteriyor. AK Parti, anketler ve görüşleri dikkate alırken aynı zamanda yük alan adayların belirlenmesine çalışıyor.

23 Ocak 2024 Salı 09:14 - Güncelleme:
AK Parti'den titiz çalışma! En ufak ayrıntıya kadar dikkat ediliyor
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AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde yürüttüğü titiz bir çalışmayı, ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de sürdürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe başkan adayları ile ilgili taslak program hazırladı.

Anketler ve görüşler not edilirken, aday belirlemede yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda il başkanı ya da büyükşehir belediye başkan adayı, genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin katılacağı heyetler ilçe adaylarının belirlenmesi için toplantılar düzenliyor. Bu çerçevede ilk toplantı dün parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantılarda Ankara, Van, Gaziantep, Adana ve Mardin ilçe adayları için değerlendirmeler yapıldı. Yerel seçim hazırlıklarında sona yaklaşan AK Parti, 74 il belediye başkan adayını ilan etti. Merakla beklenen ilçe belediye başkanlarının da ilanı peyderpey başladı. Yük olan değil yük alan adayların belirlenmesinde parti yönetimi işini şansa bırakmıyor.

Kapsamlı değerlendirmeler yapılarak eleme usulüyle başvurular değerlendiriliyor. Adaylar liyakat usulüne göre seçiliyor. Bu arada AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının yarın ATO Congresium'da düzenlenecek programla açıklanacağı belirtildi.

  • AKParti
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  • anketler

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