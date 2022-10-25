AK Parti'den Yazıcı'ya destek mesajları

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı, İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise paylaşımında, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı'ya İBB'nin programında alçakça saldıran CHP'li yöneticileri kınıyorum. Sizin nefret ve düşmanlığınız milletimize hizmet sevdamıza zerre engel olamaz. Haddinizi ve gerçekleri kabullenmeyi bileceksiniz. Başkanımıza çok geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de şu mesajı paylaştı:

"Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da hakikatleri dile getiren Başkanlarımız saldırıya uğruyor. CHP'li vandalların Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya yönelik fiili saldırılarını lanetliyoruz. Zorba, despot, militan CHP zihniyetine hep birlikte dur demeliyiz."