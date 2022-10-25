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Politika

AK Parti'den Yazıcı'ya destek mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile parti yetkilileri, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin programında protesto edilmesine tepki gösterdi.

AA25 Ekim 2022 Salı 18:15 - Güncelleme:
AK Parti'den Yazıcı'ya destek mesajları
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı, İstanbul'daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise paylaşımında, "Tuzla Belediye Başkanımız Yazıcı'ya İBB'nin programında alçakça saldıran CHP'li yöneticileri kınıyorum. Sizin nefret ve düşmanlığınız milletimize hizmet sevdamıza zerre engel olamaz. Haddinizi ve gerçekleri kabullenmeyi bileceksiniz. Başkanımıza çok geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de şu mesajı paylaştı:

"Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da hakikatleri dile getiren Başkanlarımız saldırıya uğruyor. CHP'li vandalların Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya yönelik fiili saldırılarını lanetliyoruz. Zorba, despot, militan CHP zihniyetine hep birlikte dur demeliyiz."

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