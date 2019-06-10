AK Parti'den yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 'Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı planlıyoruz' açıklamasında bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı planlıyoruz. Niyetimiz salı günü görüşmeye başlayıp bitirmek" ifadelerini kullandı.
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