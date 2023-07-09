AK Parti'den yerel seçim stratejisi! Madde madde sıralandı: Dikkat çeken ayrıntı...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından 8'li koalisyon karıştı. Her partide kriz vardı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ise önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere odaklandı.

Seçimde CHP'nin elindeki İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri değil, Çankaya, Kadıköy, Beşiktaş gibi kalelerini de kazandıracak strateji planı hazırlanmaya başladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Erdoğan ve kurmaylarının üzerinde çalıştığı, strateji toplantılarında da ele alınan planın detayları şöyle sıralandı:

İTTİFAK ÇALIŞMADAN SONRA: AK Parti, yerel seçimlere dönük olarak il bazlı çalışma yapıyor. Tüm illerin seçim sonuçları, yıllara göre oy değişimi analiz ediliyor. Bu analizler sonrasında AK Parti ve MHP kurmayları yerel seçimde nerelerde ittifak yapılabileceği yönünde ortak çalışma yapacak.

BELEDİYELERE DE ÜÇ DÖNEM: Yerel seçimlerin stratejisi, "Kabine ve partiden sonra belediyelerde de rasyonelleşme" üzerine kurulacak. Bunun için üç dönem kuralının belediye başkanları için de uygulanması ve toplumun benimsediği yeni isimler ile seçime girilmesi bekleniyor. Bu da belediyelerde köklü bir bahar harekatı anlamına geliyor.

MECBURİYET DEĞİL HİZMET: AK Parti, CHP'nin büyükşehir belediyelerinin yanı sıra İzmir, Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş gibi kalelerini almak için "mecburiyet siyasetine karşı hizmet" siyasetini öne çıkartacak. Uygun adaylar ile vatandaşa, "CHP'ye oy vermeye mecbur değilsiniz. Bize üç yıl verin, bizi de deneyin" diyecek.

İSTANBUL'UN 6 SORUNU: İstanbul için özel bir program uygulanacak. İstanbul'un en önemli 6 sorunu olarak "yasadışı göçmen ve sığınmacılar, taksi, trafik, sokak çeteleri, sokak hayvanları, kentsel dönüşüm" belirlendi. Seçim öncesi bu alanlara yoğunlaşılacak. Ayrıca vaatler arasında bunlar yer alacak. Bazı semtlerde sokak köpekleri nedeniyle insanların evinden çıkmaya korktuğu, belediyelerin hızla barınak ve kısırlaştırma gibi işlemleri yapması için adım atılması düşünülüyor.

REHAVET ENDİŞESİ: AK Parti'deki en büyük endişe ise 14-28 Mayıs seçim zaferi nedeniyle teşkilatların muhalefetin dağınık durumuna da bakarak "nasılsa seçimi kazanırız" rehavetine kapılması. İktidarın 5 yıllık süreci rahat geçirmesi için yerel seçimlerin alınması gerektiği düşünülüyor.