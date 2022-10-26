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Politika

AK Parti'den Yunanistan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.' dedi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 08:55 - Güncelleme:
AK Parti'den Yunanistan'a tepki
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Çelik'in açıklamaları şöyle:

Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz.

Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.

Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir.

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