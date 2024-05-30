AK Partili Akbaşoğlu: Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Akbaşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı askeri tatbikatı Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle icra edildiğini belirtti.

Efes-2024 Tatbikatı'na 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katıldığını bildiren Akbaşoğlu, "Efes-2024 Tatbikatı'nda yerli ve milli silahlarımız ile hava, kara ve deniz araçlarımız hedefleri tam isabetle vuruyor, tüm gözleri kendi üstlerine çekiyor. İzmir'de kopan fırtına Türk ordusudur." dedi.

Akbaşoğlu, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "Oldu bittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. DEAŞ'le mücadele argümanının artık bizim nazarımızda hiçbir hükmünün kalmadığının herkes tarafından bilinmesi gerekir. DEAŞ'le göğüs göğüse mücadele eden, bu örgüte sahada en ağır darbeyi indiren ve hezimete uğradan tek NATO müttefiki Türkiye olarak biziz. Dolayısıyla bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok ama çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz. Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılım sayesinde bölgesinin vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldiğinin altını çizen Akbaşoğlu, "2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı binleri geçti. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken şimdiki projelerin hacmi 100 milyar dolara yaklaştı. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşasını ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasındayız. İHA ve SİHA üretimindeyse dünyanın ilk 3-4 ülkesi içerisindeyiz." bilgisini paylaştı.

- "BM GÜVENLİK KONSEYİ ACİLEN TOPLANMALI"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da İsrail'in Refah saldırılarına tepki göstererek, şöyle konuştu:



"Refah'ta Filistinlilere yapılan vahşi soykırımı bir kez daha telin ediyor, kınıyor, başta günahsız bebekler, çocuklar ve kadınlar olmak üzere vahşice katledilenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Filistin konusundaki çağrılarımıza ve İsrail'e karşı sert ve net tutumumuza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bütün dünyayı Filistin ve Filistinliler konusunda çok daha duyarlı olmaya ve iki devletli bir yönetimin bir an önce tesis edilmesi hususunda gayret etmeye davet ediyoruz."

İsrail'in saldırılarının açıkça bir soykırım olduğunun altını çizen Kılıç, "143 ülke, daimi 5 ülkeden büyüktür. Eğer Filistin'in üyeliği Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda daimi üye ülkelerden birinin veya birkaçının oyuyla kabul edilmeyecek olursa ne Birleşmiş Milletlere ne de uluslararası hukuk ve normlara gerek vardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi.