AK Partili Akbaşoğlu: Muhalefet ''Asker niye mücadelede yok'' sözüyle kaos oluşturma peşinde

5 Ağustos 2021 Perşembe 12:47 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:51

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yangınlar, söndürme çalışmaları ve dezenformasyona karşı yürütülen mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFET KAOS PEŞİNDE"

Felaketin yaşandığı dönemde muhalefetin kaos oluşturma peşinde koştuğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Son günlerde farklı noktalarda çıkan orman yangınları ile kararlı mücadelemiz devam ediyor. Çok büyük bir kısmı kontrol altına alınan yangınlara karşı özverili ekiplerimiz havadan, karadan ve denizden müdahale ederken ne yazık ki birileri buradan kirli siyasi çıkarlar üretmeye çalışıyor. İçinde bulunduğumuz durum siyasi hesaplarla hareket edilecek bir durum değil, herkesin eline bir kova su alarak birlik ve beraberlikle yangınları bir an evvel söndürmek için gayret göstermesi gereken bir durum."

"Ne yazık ki böyle bir felaketi yaşadığımız dönemde bile maalesef muhalefet herşeyi bir kenara bırakarak, kötü niyetli bir şekilde toplumda kaos oluşturma peşinde koşuyor. Yapılan mücadeleye olumlu katkı sağlayabiliyorsanız sağlayın yoksa yangınla mücadele edenleri rahat bırakın. Kaos ve kargaşa peşinde koşmayın, moralleri bozarak yangınla mücadeleyi engellemeyin!"

"ASKER NİYE MÜCADELEDE YOK" DEMEK ART NİYETLİ BİR TEZGAHIN PARÇASI

"Onlarca hava ve yüzlerce kara aracıyla, binlerce personelle ve buna ilave gönüllü vatandaşlarımızla yürütülen çalışmayı inkar ederek "çalışma yapılmıyor" demek, toplumu infiale sürüklemek için bilinçli bir şekilde uydurulmuş iftirayı dillendirmektir. Bu asla kabul edilemez. Canla başla yangın söndürme mücadelesinde sahada olan mehmetçiğimize "asker niye mücadelede yok" demek bilgisizlikle izah edilemez, bu iyi niyet taşımayan art niyetli bir tezgahın parçası olmak demektir."

"YANAN ALANLARIN İMARA AÇILACAĞI İDDİASI KİRLİ BİR SENARYO"

"Daha yangınlar söndürülmeden yanan alanların imara açılacağı, Kültür ve Turizm Bakanı'nın bu noktada yetkilendirildiği yalanını, bile bile utanmadan dile getirmek açıkça kamuoyunu aldatmak, kandırmak ve yönlendirmek için yazılan kirli senaryonun sözcülüğünü üstlenmektir. Bunların hepsi apaçık yalan, iftira ve uydurma ifadelerdir. Herkes bilmelidir ki yanan alanları tekrar ağaçlandıracağız. 19 yıldır yaptığımız ve yaklaşık 5,5 milyar ağaç diktiğimiz gibi buraları tekrar eski güzel haline getireceğiz. Bu bizim boynumuzun borcudur, hem vatandaşımıza hem de doğaya karşı sorumluluğumuzdur. Bu aynı zamanda anayasal bir zorunluluktur. Zira Anayasanın 169. maddesi yanan orman alanlarının tekrar aynen eski haline getirilerek ormanlaştırılmasını açıkça emrediyor."

"MAĞDURİYETİ GİDERİLMEYEN TEK BİR FERDİMİZ KALMAYACAK"

Görüldüğü üzere bir taraftan sahada yangın ile mücadele ederken diğer taraftan da yalan yanlış ve iftira ile oluşturulmak istenen dezenformasyonun önüne geçmeye, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken mağdur vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için de samimi gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Herkes emin olsun ki yangın bölgelerinde mağduriyet yaşayıp da mağduriyeti giderilmeyen tek bir ferdimiz kalmayacak.

"MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR"

Hem insanımızın hem de doğamızın yaralarını en kısa zamanda saracağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Milletimiz de devletimiz de güçlüdür. Bugüne kadar birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden geldik yine geleceğiz inşâAllah. Milletimiz müsterih olsun."