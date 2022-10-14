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Politika

AK Parti'li Aydemir: 8 saatte, o gizli görüşmeleri yaptı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, 'Kılıçdaroğlu ne yaptı bu 8 saatte? Bu 8 saat meçhul. Bu 8 saatte, o gizli görüşmeleri yaptı.' dedi.

AA14 Ekim 2022 Cuma 13:24 - Güncelleme:
AK Parti'li Aydemir: 8 saatte, o gizli görüşmeleri yaptı
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında, kamuoyundan saklanan 8 saatlik zaman dilimi olduğunu ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ne yaptı bu 8 saatte? Bu 8 saat meçhul. Bu 8 saatte o gizli görüşmeleri yaptı. Temenna çaktı ABD'ye, ABD'li yetkililere. 'Emrinize amadeyim' dedi. Bir de orada Sorosçu vakıflarla toplantı yaptığı da aşikar oldu. Dahası FETÖ terör örgütünün konuşlandığı zeminden geçtiğine dair de söylentiler var."

Aydemir, bir gazetecinin, CHP'nin dezenformasyonla mücadele yasasını Anayasaya Mahkemesine götüreceğini anımsatması üzerine, "Dezenformasyonla mücadele yasasını bunların AYM'ye götürmesinden doğal bir şey görmüyorum. Bunların hayatları bu. Biz bunu toplumsal barışı temin için yapmışız. Derdin ne senin kardeşim." diye konuştu.

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