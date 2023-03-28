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Politika

AK Partili Aydemir: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz akıl tutulmasıdır

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusuna yapılan itirazlara ilişkin, 'İrili, ufaklı bütün partiler Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önüne geçmişler, itiraz ediyorlar. Neyine itiraz ediyorsunuz? Adaylığa itiraz akıl tutulmasıdır.' dedi.

AA28 Mart 2023 Salı 13:12 - Güncelleme:
AK Partili Aydemir: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz akıl tutulmasıdır
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusuna ilişkin YSK'ye yapılan itirazları eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimlerde yarışamayacaklarını görenlerin YSK'ye müracaat ettiğini belirten Aydemir, şunarı kaydetti:

"Bunlar utanmadan bu halleriyle siyaset yapıyorlar. Yenilgiyi kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Hepsinin kafasının arkasında Sabih Kanadoğlu anlayışı, vesayetçi yaklaşım var. İrili, ufaklı bütün partiler YSK'nin önüne geçmişler, itiraz ediyorlar. Neyine itiraz ediyorsunuz? Adaylığa itiraz akıl tutulmasıdır."

Aydemir, "Millet İttifakı'nı şekillendiren bir numaralı aktörün terör örgütü PKK olduğunu" ifade ederek, "Milletimize sesleniyorum; on binlerce insanımızın katili, Millet İttifakı'nın önünde yürüyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde yürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu lider olarak orta yere koydular. Ya şehitlerin yanında olacaksınız ya teröristlerin yanında olacaksınız. Bize düşen bunlara esaslı bir demokrasi tokadı atmaktır." diye konuştu.

- "VERDİKLERİ 'SÖZ' İÇERİSİNDE MİLLET YOK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan "Sana söz yine baharlar gelecek" ifadesiyle yaptığı paylaşıma ilişkin de Aydemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kime söz vermiş? Teröristlere söz vermiş. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, bunlardan serbest bırakılma sözü almış. Sınır ötesi operasyonların durdurulacağına dair söz vermiş. Milletin tepkisini bildiği için 'sana söz'ü ilgili makamlara, görüştüğü kişilere inceden ifade ediyor, 'Biz sözümüzdeyiz.' diyor. HDP'nin kapatılmasına karşı olacağına söz vermiş. FETÖ'den KHK ile ihraç edilenlere ve yurt dışına kaçanlara Türkiye'ye dönme sözü vermiş. Nerede millet var? Bunların mesafe alması halinde yarın çok karanlık olur. Millet hassasiyeti gösteren İYİ Partili ve Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum: Bakın gerçek yüzleri bu."

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