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Politika

AK Parti'li Aydemir: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa terörle mücadele sekteye uğrar

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa, Millet İttifakı başarı elde ederse terörle mücadele sekteye uğrar.' dedi.

AA7 Nisan 2023 Cuma 15:11 - Güncelleme:
AK Parti'li Aydemir: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa terörle mücadele sekteye uğrar
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler terör örgütünün elebaşı ve Reyhanlı saldırısının faillerinden Mihraç Ural'ın, Millet İttifakı'nı destekleyeceklerine yönelik açıklamasını hatırlattı.

Aydemir, "Eğer ülkemizi riske edersek, bu teröristler için zemini uygun hale getirirsek, yarın hiçbirimiz burada rahat yaşayamayız. PKK'sı, DHKP-C'si, THKP-C'si, FETÖ'sü envaiçeşit terörist yapılanmaları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor, Millet İttifakı'na destek açıklaması yapıyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun turuncu kategoride aranan PKK'lı bir teröristin Hakkari'de etkisiz hale getirildiğine yönelik açıklamasına dikkati çeken Aydemir, "Hakkari'de bir tane terörist kalmadı. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa, Millet İttifakı başarı elde ederse terörle mücadele sekteye uğrar. Sekteye uğrarsa çok kısa sürede bütün kazanımlar berhava olur." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Aydemir, sokak röportajlarıyla toplumun yalanla, iftirayla manipüle edildiğini söyleyerek, bunlar için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın deprem bölgesinde vatandaşlara destek olması gerekirken gittiği bir kıraathanede iskambil oynadığını anlatan Aydemir, "Böyle şey olur mu? Emek vermek, çaba göstermek lazım. Hep söylüyoruz; hiçbir çaba, emek yerde kalmaz. O mutlaka emek vereni yukarıda tutar ama o emeği görmeyeni de yerin dibine batırır. Şu anlayış da yerin dibine batacak bir anlayıştır." dedi.

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