İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2022 Pazartesi / 14 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,433
  • EURO
    15,3174
  • ALTIN
    784.904
  • BIST100
    2091.52
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'li Aydemir: Muhalefetin insanlarımızla, emekliyle, memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok
Politika

AK Parti'li Aydemir: Muhalefetin insanlarımızla, emekliyle, memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Muhalefetin insanlarımızla, emekliyle, memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok. Onların derdi parlamentoyu çalıştırmamak.' dedi.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 15:20 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:20
ABONE OL

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmelerinin yapıldığını anımsattı.

Görüşmeler devam ederken, CHP'nin yoklama talebinde bulunduğunu belirten Aydemir, yoklama sonucunda, 1 milletvekili eksiği ile teklifin yasalaşamadan birleşimin kapandığını, görüşmelerin bu haftaya kaldığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin hayati olduğunu dile getiren Aydemir, teklif yasalaşmış olsaydı vatandaşların 15 Ocak'ta maaşlarını farklı alacağını belirtti. Aydemir, bu hafta yasalaştığında yine insanların bu farkı alacağını bildirerek, "Muhalefetin insanlarımızla, emekliyle, memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok. Onların derdi parlamentoyu çalıştırmamak." diye konuştu.

Genel Kurulda, muhalefet partisi milletvekilleri de olmasına rağmen oy kullanmadıklarını vurgulayan Aydemir, "Bu, milleti aldatmaktır. Meclisin saygınlığına milletvekilleri gölge düşürmemeli. Emeklinin, memurun maaşına yansıyacak paranın önüne geçtiler." ifadesini kullandı.

Milletin ihtiyaçlarını Meclisin gidermek zorunda olduğunu vurgulayan Aydemir, "Perşembe günü Meclis kapandı da ne oldu? Millet zarar etti. O yüzden bunu milletimize şikayet ediyorum. Başta CHP, İYİ Parti, HDP bu hal üzere muhalefet yapıyorlar; millete karşı bir duruş sergiliyorlar." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.