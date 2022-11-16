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Politika

AK Parti'li Aydemir'den İBB'ye tepki: Bunların hizmete bakışı bu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeye tepki göstererek, 'İBB, bütçesi olmadığı gerekçesiyle hizmetlere ara verdi, buna rağmen İBB'nin tanıtım filmi için 114 milyon lira bütçe ayırdı. Bunların hizmete bakışı bu.' ifadesini kullandı.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
AK Parti'li Aydemir'den İBB'ye tepki: Bunların hizmete bakışı bu
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti ile CHP'nin altılı masanın en güçlü iki partisi olduğunu, bu iki partinin sözcülerinin birbirleriyle kavga ettiğini belirtti.

Aydemir, "Altılı masa cumhurbaşkanlığı aday tespitinde bile böylesine kavga yapıyorsa, bunlar, yarın öbür gün ülkeyi ne hale getirirler?" diye sordu.

"BUNLARIN HİZMETE BAKIŞI BU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bütçesi olmadığı gerekçesiyle hizmetlere ara verdiğini belirten Aydemir, buna rağmen İBB'nin tanıtım filmi için 114 milyon lira bütçe ayırdığını söyledi. Aydemir, "Bunların hizmete bakışı bu." ifadesini kullandı.

  • İbrahim Aydemir
  • tanıtım filmi

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