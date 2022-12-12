AK Parti'li Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın cinsel istismarı dışladığını, bu tür durumlarda atılması gereken adımların atıldığını söyledi.

6 yaşındaki kız çocuğuna ilişkin dava konusunda da devletin ve hükümetin gerekenleri yaptığını belirten Aydemir, bu konuda hukuki sürecin devam ettiğini hatırlattı. Aydemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin bugün bu konu nedeniyle Adalet Bakanlığına gittiklerini anımsatarak, "Bugün bir siyasi istismar cereyan etti. Adalet Bakanı'mız 'Görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm.' dedi. Ama onların öyle bir gayeleri yok ki. Yaptıkları, cinsel istismar üzerine siyaset geliştirmek." diye konuştu.

Herkesin, bu iğrenç olayın üzerine gitmesi gerektiğine işaret eden Aydemir, "Suçlular ortaya çıksın, cezalandırılsın. Ama CHP istismar peşinde. Millet görüyor ve bunlardan tiksiniyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak size bir şey kazandırmaz." sözlerini sarf etti.

İbrahim Aydemir, HDP'nin, Millet İttifakı'nın gizli ortağı olduğunu söyleyerek, "Diyarbakır'da bebek katili için yürüyüş yapmaya kalktılar. Bir milletvekili diyor ki 'Diyarbakır'ı başınıza yıkarız.' Sen kimsin, edepsiz. Kürt değilsin; Kürt düşmanı, Kürt istismarcısı bir isim. Bunlar Millet İttifakı'nın esaslı bir parçası. Millete bayrak açan yapının adı Millet İttifakı'dır. O terbiyesizliğe milletimiz gereken cevabı verecek. 4 YPG'liyi daha sarı torbaya koyduk, buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.