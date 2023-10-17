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Politika

AK Parti'li Bayram: Depremzedelere evleri en kısa sürede teslim edilecek

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet ele ele vererek yaraları sardıklarını, en kısa zamanda afetzedelerin evlerinin teslimatına başlanacağını belirtti.

AA17 Ekim 2023 Salı 20:08 - Güncelleme:
AK Parti'li Bayram: Depremzedelere evleri en kısa sürede teslim edilecek
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Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret ederek, bölgede ve dünyada savaş değil barış istediklerini vurguladı.

Geçen hafta perşembe günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin düzenlediği etkinlikte, kendi hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösteriminin olduğunu ve burada konuşma yaptığını söyleyen Bayram, yakında Birleşmiş Milletlerde de konuşma gerçekleştireceğini dile getirdi.

Bayram, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok kişinin hayatını kaybettiğini, birçok vatandaşın da engelli kaldığını belirtti. Devlet millet el ele vererek yaraları sardıklarını anlatan Bayram, "İnşallah en kısa zamanda evlerin teslimatına başlıyoruz." dedi.

Depremden etkilenen bölgelerde ampute kalan vatandaşlara ilişkin, dünya devletlerinin verdiği desteğe değinen Bayram, Tayvan hükümetine ve halkına da teşekkür etti. Bayram, "Geçen hafta 5 milyon dolar hibe göndererek Gaziantep Büyükşehir Belediyemize katkıda bulundular. Ampute kalan 12 bin kardeşimizin elini ayağını yaptırarak onları özgürlüğüne kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

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