AK Parti'li Bülent Turan: Darbecileri lanetliyorum

AA 17 Eylül 2021 Cuma 16:57 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 16:57

Turan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Yardım İstasyonu açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, "Bugün, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 60. yıl dönümü. Bu ülkede maalesef sudan sebeplerle 'Allah'tan milletimize devletimize ebedi saadetler diliyorum' diyen, idam edilirken bile bunu söyleyen aziz insanların, maalesef idam edildiğini gördük. Bu ülkede darbelere karşı duran kim varsa saygıyla selamlıyorum, darbelere göz kırpan, darbecilerin cezalarını hafifleten, onlara naif ifadelerle destek olan kim varsa Gelibolu'dan, şehitler diyarından onları lanetliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Uluslararası her toplantıda Türkiye 'ne der' deniliyor. 'Türkiye'nin duruşu nasıl' deniyor. Hatırlayın, her toplantının baş maddesi Türkiye. Bu çok kıymetli bir değer. Biz bu ülkede düne kadar savunma sanayi mi bilirdik? Bakınız bizim kurumlarımıza, Aselsan ya da başka birine, hepsi baş tacı ve eski. Ama cirolarına bakın büyümesi 15-20 yıl. Kibrit kutusunun üzerinde Türk malı yazardı, ona bakar sevinirdik. Şu anda savunma sanayinin yüzde 80'i yerli, Türk mühendislerinin kendi katkısıyla yapıyor. İHA'sı, SİHA'sı başta olmak üzere birçok uluslararası örnek çalışması dünyaya ihraca başlıyor. Önceden böyle değildi. Bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Türkiye'nin büyümesine hep beraber omuz vereceğiz."

Geçen hafta Türk ordusunun en güçlü silahı olan Akıncı'nın envantere girdiğini vurgulayan Turan, "Şu 2 bin yıllık ordunun içerisinde Akıncı kadar değerli bir silah olmadı şimdiye kadar ve bu silah Türk yapımı, bizim gençlerimiz yaptı. Ama bu gururumuzu, Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı bir dua kadar konuşamadık bile. Bu vahim bir durum. İş yapıyoruz, üretiyoruz, heyecan duyuyoruz. Dön dolaş, Diyanet İşleri Başkanı o duayı yaptı, bunu yaptı. Bu ülkeye haksızlık yapmayalım. Muhalefet baş tacı, eleştirsin, sitem etsin. Ama Mevlana hazretlerinin hatırasını, 1 asırdan beri bu topraklarda çarçur etmeye hiç kimsenin haddi de yoktur, yetkisi de yoktur." ifadelerini kullandı.

- "GELİBOLU'MUZU TEKRAR ANADOLU'YA BAĞLAMA İMKANI BULACAĞIZ"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyelerinin yerleştirilmeye başladığını hatırlatan Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplam 80 küsur tabliyemiz var. Son birkaç tanesi kaldı. Artık şu bir ay içerisinde Gelibolu'muzu tekrar Anadolu'ya bağlama imkanı bulacağız. Tarihte Türkler ilk kez bu topraklarda Avrupa ve Anadolu geçişini kurdular. Biz tekrar kuracağız. Gelibolu'muzdan davul zurnayla beraber karşıya yürüyerek geçeceğiz. Az kaldı göreceksiniz. O köprü Çanakkale'nin değil, Türkiye'nin değil, dünyanın bir parçası olacak."

Açılışa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Sağlık İl Müdürü Gökhan Baştürk ile oda ve borsaların temsilcileri, siyasi partilerin başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.