TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.



Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerde AK Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, terörle mücadele sırasında yaralanıp malul sayılmayan gazilerin durumunu çok yakından takip ettiklerini, bakanlıklarla teknik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sözleşmeli erlerin kamuda istihdam konusunu yakından takip ederek, çözümler geliştirdiklerini anlatan Çelebi, "Gazilerimizin emsal sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı var hem Bakanlığımızla hem platformla çalışıyoruz. 2000-2001-2002 devresi astsubay ve polislerimizin emeklilikle ilgili konularını takip ediyoruz. Uzman jandarmalarımızın okullarının hizmetten sayılmasıyla ilgili konuları takip ediyoruz, koordineli çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarına dikkati çeken Çelebi, "Dünyada kendi uçak ve helikopterini üreten 6 ülke var, biri Türkiye. İnsansız savaş uçağı üreten 3 ülke var, biri Türkiye. TİHA üreten 4 ülke var, biri Türkiye. Sürü İHA üreten 4 ülke var, biri Türkiye. Jet motor teknolojisine sahip 7 ülke var, biri Türkiye. Beşinci nesil savaş uçağı üreten 5 ülke var, biri Türkiye. Hava-hava füzesi üreten 7 ülke var, birisi Türkiye. Lazer silah sistemleri üreten 3 ülke var, biri Türkiye. Tank aktif koruma sistemi olan 3 ülke var, biri Türkiye. Her türlü engellemelere, dış müdahalelere rağmen, 'Dokunacağız' diyenlere inat savunma sanayimizi uçuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlete hakaret ettirmeyeceklerini söyleyen Çelebi, "Kayyum lafını dillerine dolayanlara sormak lazım: Devletin kayyumuna karşısınız da PKK'nın kayyumuna neden razısınız? Soru bu. Muhalefet partilerine de sormak istiyorum: Neden PKK destekçisi aday konulmasını bir cümle bile eleştirmiyorsunuz? Tek cümle bekliyoruz sizden, tek cümle." değerlendirmesinde bulundu.

Çelebi, "Birileri tilkilik yapıyor, bu yasayla uzman çavuşlarımızı ordudan atmak istiyormuşuz. Uzman çavuşlarımız birileri için oy deposu olabilir ama onlar benim silah arkadaşlarım. Ne atması? Kimse boşuna sevinmesin. Kara Kuvvetlerimiz şu an 25 bin kişilik alım yapıyor, 25 bin uzman çavuşum daha geliyor. 25 bin uzman çavuş, kahraman aslan parçası daha geliyor. Onlar Kocatepe'yi selamlayıp Kandil'i başlarına yıkmaya geliyorlar." diye konuştu.

"Biz komandolarımıza ne kadar yakınız anlatayım" diyen Çelebi, Komando Andını okudu.